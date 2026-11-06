Харків атакував дрон: влучання – у авто (доповнюється)

Після 16:00 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Відомо про “приліт” в Київському районі.

Доповнено о 16:18. Попередньо, після удару в Київському районі спалахнув вантажний автомобіль на парковці, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

16:15. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворожий дрон влучив по авто. Наслідки наразі уточнюють.

Нагадаємо, напередодні, 5 листопада, росіяни вдарили безпілотником по службовій автівці копів у Дергачах, писали у ГУ Нацполіції в Харківській області. Внаслідок “прильоту” пошкоджене службове авто Renault. Поранення отримали двоє поліцейських – одного з них госпіталізували у тяжкому стані. Лікарі борються за його життя.