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Харків атакував дрон: влучання – у авто (доповнюється)

Події 16:18   06.11.2026
Вікторія Яковенко
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Харків атакував дрон: влучання – у авто (доповнюється) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Після 16:00 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Відомо про “приліт” в Київському районі.

Доповнено о 16:18. Попередньо, після удару в Київському районі спалахнув вантажний автомобіль на парковці, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

16:15. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворожий дрон влучив по авто. Наслідки наразі уточнюють.

Нагадаємо, напередодні, 5 листопада, росіяни вдарили безпілотником по службовій автівці копів у Дергачах, писали у ГУ Нацполіції в Харківській області. Внаслідок “прильоту” пошкоджене службове авто Renault. Поранення отримали двоє поліцейських – одного з них госпіталізували у тяжкому стані. Лікарі борються за його життя.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 16:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 16:00 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Відомо про “приліт” в Київському районі.".