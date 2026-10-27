Без опалення і світла: поради, як зігрітися восени та взимку

Після чергових нищівних ударів росіян по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-3 мешканці Харкова розмірковують над альтернативними варіантами, як вижити взимку за умови, якщо опалення так і не зможуть подати у квартири.

У Києві готуються зимувати з генераторами

Подібний квест на початку цього року вже проходили кияни, які мешкають на Лівому березі столиці.

«Ми жили всі в одній кімнаті, вмикали обігрівач – на щастя, у нас було світло. Накрутило аж 6 тисяч гривень на місяць, але перезимували», – розповідає колишня харків’янка, а сьогодні мешканка столиці й мати трьох дітей Олена.

За кордон чи у західні регіони вона поки що не збирається, натомість уже приготувалася до зимівлі.

«Придбали дизель-генератор, поставили на балконі. Добре, що живемо невисоко – не так важко носити каністри з пальним. Положимо ковдри на підлогу, знову зберемося усі разом в одній кімнаті – і буде тепло», – ділиться планом виживання жінка.

Чим небезпечний дизель-генератор у квартирі

Щодо генератора у квартирі, рятувальники називають цей вид опалення дуже небезпечним. Адже згідно з нормами, опублікованими на сайті Кабміна, генератор має знаходитися на відстані не менше 6 метрів від стін з вікнами, дверей, вентиляційних отворів й автомобілів. Його дозволяють встановлювати біля глухої стіни на відстані не менше 1 метра, але лише біля суцільних негорючих стін (без вікон та утеплення з пінопласту).

«Основне правило: ні в якому разі не тягти його у квартиру. Небезпека через вихлопні гази, через чадний газ. Траплялися випадки (не в нашій Харківській області, але були), коли люди гинули від чадного газу, опалюючи квартиру генератором, що стояв всередині житла. Зрештою, значно безпечніше використовувати екофло», – каже речник ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

Ціна на екофло співвідносна із вартістю дизель-генератора – і стартує від 35 тисяч гривень.

Сертифіковані обігрівачі проти цегли на конфорці

Найбільш безпечними засобами опалення (в разі, якщо буде світло) залишаються електрообігрівачі. Зокрема, масляні й керамічні, керамогранітні та металокерамічні плити (інфрачервоні панелі) зможуть стати альтернативою батареям.

Масляні швидше розігріваються, але сильніше спалюють кисень у приміщенні. Обігрівачі-плити нагріваються поступово і довше зберігають тепло після вимкнення, а на додаток – менше, ніж масляні, витрачають електроенергії.

Сертифіковані, обов’язково придбані в магазинах, що спеціалізуються на побутовій техніці, перелічує головні характеристики електрообігрівачів Євген Василенко.

«А не на прилавках куплені, які вже декілька років лежали то під сонцем, то під дощем і можуть мати різні пошкодження в електричному обладнанні. Що згодом призведе до короткого замикання, в результаті чого може виникнути пожежа», – пояснює Василенко.

Деякі українці за відсутності обігрівачів використовують цеглу, яку ставлять на газову конфорку і розігрівають на вогню. Але рятувальники називають цей спосіб небезпечним.

«Відкритий вогонь – це завжди небезпека. Наприклад, на відчиненому вікні вітер гойднув штору до конфорки. А власник, який грів цю цеглину на вогні або взагалі опалював газом кухню, залишив плиту без нагляду, вийшов до сусідньої кімнати. Будь-яке потрапляння горючого матеріалу на відкритий вогонь – гарантована пожежа», – розповідає речник ДСНС в Харківській області.

Подібних пересторог треба дотримуватися із газовими горілками, на яких українці під час блекаутів готують їжу – не залишати цей прилад без нагляду ані на секунду.

Збережуть тепло карпатські ковдри, спальні мішки та намети

Ночувати, якщо немає опалення у квартирі, досвідчені туристи та виживальники радять у наметах – у невеличкому закритому просторі температура одразу буде вища 5 градусів. Намети в кімнаті радять ставити на килим або ковдру.

Також варто подбати, щоб усі щілини у квартирі, зокрема, у кімнаті, де живе родина, були закриті. Найпростіше – скотч, але досвідчені українці радять пройтися по всіх отворах на підвіконні герметиком.

Туристи і військові традиційно радять спальні мішки, як такі, що можуть зберегти тепло навколо тіла.

Спати можна й у ліжку, але щоб не йшов холод знизу, радять використовувати каримат. Вкриватися варто кількома ковдрами – спрацює принцип багатошаровості. До речі, саме цього принципу варто дотримуватися в одязі – кілька светрів зігріють краще за один, навіть дуже теплий. А локально допоможуть одноразові грілки для рук і ніг, які можна придбати як онлайн, так і в мережевих магазинах.

Щодо ковдр, то українці, які вже виживали під час блекаутів, добре відгукуються про вовняні карпатські – виправдали сподівання і не дали змерзнути.

Можна застосовувати й електроковдри, що живляться не лише від мережі, а й від повербанка. Але за умови, що вони сертифіковані, мають усі технічні паспорти та придбані в офіційному магазині. Такі вироби, звісно, не дешеві – вартують подекуди від 3 до 7,5 тисячі гривень.

«Але ковдри, які у 99% випадків купують на інтернет-майданчиках, найдешевші, придбані, можна сказати, за копійки. І, звичайно, це найнебезпечніший товар. По-перше, він може в будь-який момент коротнути, а по-друге, така дешева ковдра, зроблена з неякісних матеріалів, виділяє токсичні речовини», – пояснює Євген Василенко.

Отже, є декілька варіантів, як зігрітися навіть під час блекауту, головне не забувати про безпеку.