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Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб

Україна 08:05   27.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Дев’ять разів окупанти намагалися прорватися на Харківщині протягом минулої доби, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися шість разів біля Охрімівки, Шабельного та Чугунівки.

На Куп’янському – СОУ відбили три штурми ЗС РФ біля Радьківки.

“Протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару та 72 авіаційних ударів, під час яких скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9679 дронів-камікадзе та здійснили 2518 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 12 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

Втрати росіян на сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 08:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять разів окупанти намагалися прорватися на Харківщині протягом минулої доби, пишуть у Генштабі ЗСУ.".