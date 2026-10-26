Евакуаційний дрон врятував ще кількох поранених на Харківщині: відео

Важкий евакуаційний дрон, який отримав 475-й окремий штурмовий полк «CODE 9.2» у рамках програми “Харківські крила”, врятував ще кілька життів на фронті.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, під час евакуацій дроном успішно транспортували поранених воїнів із поля бою та передали медикам.

“Це системна робота, яка вже ведеться на найважчих напрямках фронту. Там, де кожна хвилина має значення, а шлях медичної допомоги може бути надзвичайно складним або взагалі недоступним для наземного транспорту”, – зазначив Синєгубов.

Відео: прес-служба ХОВА

Нагадаємо, вперше евакуаційний дрон використали на Куп’янському напрямку. З позиції евакуювали пораненого піхотинця 30 ОМБр. Через високу активність ворожих БПЛА та замінованої місцевості евакуювати його за допомогою вже традиційних НРК було неможливо.