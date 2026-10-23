Евакуаційний дрон для порятунку поранених отримали захисники Харківщини

Бійці на Харківщині здобули нові можливості для евакуації поранених на фронті. Технологічну новинку – важкий дрон отримали штурмовики під командуванням Героя України Олександра Настенка.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, БПЛа передали в рамках програми “Харківські крила”. Дрон отримали бійці 475 окремого штурмового полку CODE 9.2.

“Ще нещодавно цю розробку представили як технологічну новинку, а сьогодні вона вже у захисників Харківщини. Дрон призначений насамперед для евакуації поранених з поля бою, а також виконання логістичних завдань. Незабаром передамо ще 5 евакуаційних БПЛА. Це нові можливості для порятунку життів і підтримки наших воїнів. Подібні безпілотники вже пройшли практичну перевірку. Отримали конкретний запит від військових і оперативно відреагували”, – сказав Синегубов.

За його словами, один дрон коштує понад 2 млн. і важить понад 500 кг, це унікальний український виріб. На сьогодні це, можливо, єдиний спосіб евакуації із найгарячіших недоступних місць. Військові вже використали експериментальний варіант для евакуації поранених.

Перші дрони куплено коштом обласного бюджету. Для подальших закупівель планується залучати, зокрема, міжнародних партнерів.

Відео: начальник ХОВА Олег Синєгубов

Нагадаємо, перша у світі повітряна евакуація дроном пораненого відбулася на Куп’янському напрямку. Для порятунку побратима військові вирішили зробити те, чого ще ніхто не робив. За ним відправили важкий бомбер.