Эвакуационный дрон для спасения раненых получили защитники Харьковщины

Бойцы на Харьковщине получили новые возможности для эвакуации раненых на фронте. Технологическую новинку — тяжелый дрон получили штурмовики под командованием Героя Украины Александра Настенко.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, БПЛа передали в рамках программы «Харьковские крылья». Дрон получили бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2.

«Еще недавно эту разработку представили как технологическую новинку, а сегодня она уже у защитников Харьковщины. Дрон предназначен прежде всего для эвакуации раненых с поля боя, а также выполнения логистических задач. Вскоре передадим еще 5 эвакуационных БПЛА. Это новые возможности для спасения жизней и поддержки наших воинов. Подобные беспилотники уже прошли практическую проверку. Получили конкретный запрос от военных и оперативно отреагировали», — сказал Синегубов.

По его словам, один дрон стоит более 2 млн и весит более 500 кг, это уникальное украинское изделие. На сегодня это, возможно, единственный способ эвакуации из самых горячих недоступных мест. Военные уже использовали экспериментальный вариант для эвакуации раненых.

Первые дроны куплены за средства областного бюджета. Для последующих закупок планируется привлекать, в том числе, международных партнеров.

Видео: начальник ХОВА Олег Синегубов

Напомним, первая в мире воздушная эвакуация дроном раненого состоялась на Купянском направлении. Для спасения побратима военные решили сделать то, чего не делал еще никто. За ним отправили тяжелый бомбер.