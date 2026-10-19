«Войдет в историю»: раненого воина эвакуировали дроном на Харьковщине (видео)

Раненого украинского военнослужащего эвакуировали с позиции дроном на Купянском направлении. Детали спецоперации сообщили в 92 ОШБР им. Ивана Сирко.

«Произошло историческое событие – эвакуация с линии боестолкновения с помощью летающего дрона. Это следующий этап, к которому мы все придем. Чрезвычайно сложная операция, но результативная. Я думаю, что в определенном плане войдет в историю, по меньшей мере, нашего подразделения точно», — рассказал командир отделения, программист роты беспилотных наземных систем 92 ОШБр «Напалм».

Отмечается, что пехотинец 30 ОМБр находился на позиции и получил ранения. Из-за высокой активности вражеских БпЛА и заминированной местности эвакуировать его с помощью уже традиционных НРК было невозможно.

«Специалисты роты беспилотных наземных систем 92 ОШБР взяли на себя ответственность сделать то, чего еще никто не делал, — эвакуировать военнослужащего с помощью воздушного дрона. Это был тяжелый гексакоптер украинского производителя Gurzuf Defence, который компания предоставила бесплатно», – добавили в бригаде.

В сотрудничестве с производителем воины внедрили техническое решение, благодаря которому тяжелый бомбер смог выполнить эвакуацию, сохраняя устойчивость в воздухе, без переворачивания и чрезмерной раскачки. Также они провели предварительные испытания на площадках.

Пилотировал дроном оператор БпЛА 30-й ОМБр. Операция завершилась успешно – раненого спасли. Сейчас он проходит лечение и реабилитацию, его жизни ничего не угрожает.

Видео: 92 ОШБр

Харьковский госпиталь уточнил, что воздушную эвакуацию раненого СОУ провели на Харьковщине. 49-летнего солдата с ампутациями обеих ног вытащили большим дроном с позиции на Купянском направлении.

Отмечается, что россияне сбросами убили его побратимами, Константин получил ранение обеих ног и остался на позиции сам.

«Хотя и предлагали россияне в плен сдаться, но я не мог этого себе позволить. Или колонку они, или граммофон сбросили и психологически давили. Я помню все это дословно, потому что эта запись крутилась и крутилась по кругу. Я просто выкрикнул: «Русский военный корабль, иди…». Ну и все. И после этого они сбросили две противотанковые мины… Мое командование, мой ротный, очень ему благодарен, это все он на контроле держал – вместе с едой и водой все время сбрасывали мне лекарства: бетадин, антибиотики, обезболивающие, еще что-то», – рассказывает теперь уже пациент харьковского военного госпиталя.