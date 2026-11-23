Эти кошки и коты с фронта спасены большой ценой. Ради эвакуации одной из них — киски Шанель из Краматорска погиб волонтер Джесси Адамс, сообщили в организации «Порятунок тварин Харків».

Напомним, волонтер организации «Порятунок тварин Харків» Джесси Адамс эвакуировал животных из Краматорска, когда вражеский FPV-дрон атаковал эвакуационную машину. Джесси получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Шанель находилась в машине при попадании дрона. Она чудом выжила.

Кот Хьюстон — из Краматорска. Его эвакуировали в изможденном состоянии — худым и испуганным.

Через месяц в безопасности он просто преобразился.

Еще трое котиков спасены военными из самого ада.

«Котята-подростки Марик и Матвей из Купянска, где каждая жизнь на вес золота, и котик Натс из Дружковки, откуда бойцы выносят животных пешком, рискуя своей жизнью», — рассказали волонтеры.

Этим животным, которых в ARK около 60, ищут новых семьи в Харькове и Украине.

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