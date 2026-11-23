В течение прошлой недели под вражеским огнем находились 66 населенных пунктов области, в том числе город Харьков.

В результате обстрелов пострадали 129 человек, среди них – 18 детей. Два человека погибли, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным Синегубова, оккупанты выпустили на регион: 13 ракет, шесть КАБов, три РСЗО, 35 БпЛА типа «Герань-2», один «Ланцет», девять «Молний», 18 FPV, тип еще 463 беспилотников устанавливают.

Из-за вражеских ударов в Харьковском районе повреждены три многоквартирных и 14 частных домов, два гражданских предприятия, административное здание, ангар, два складских помещения, электросети, железнодорожная инфраструктура, трактор, два грузовых автомобиля, 27 авто.

В Лозовском районе: многоквартирный и два частных дома, 20 торговых павильонов, три магазина, гостиница, банк, два гражданских предприятия, два складских здания, теплица, ферма, железнодорожная инфраструктура, автомобиль.

В Харькове враг повредил частный и 19 многоквартирных домов, детское заведение, гостиницу, больницу, два гражданских предприятия, зоомагазин, аптеку, магазины, 24 гаража, электросети, 15 автомобилей.