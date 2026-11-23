Упродовж минулого тижня під ворожим вогнем були 66 населених пунктів області, зокрема місто Харків.

Внаслідок обстрілів постраждали 129 людей, серед них – 18 дітей. Дві людини загинули, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, окупанти випустили на регіон: 13 ракет, шість КАБів, три РСЗВ, 35 БпЛА типу “Герань-2”, один “ланцет”, дев’ять “молній”, 18 FPV, тип ще 463 безпілотників встановлюють.

Через ворожі удари у Харківському районі пошкоджені три багатоквартирні і 14 приватних будинків, два цивільні підприємства, адміністративна будівля, ангар, два складські приміщення, електромережі, залізнична інфраструктура, трактор, два вантажні автомобілі, 27 авто.

У Лозівському районі: багатоквартирний і два приватні будинки, 20 торговельних павільйонів, три магазини, готель, банк, два цивільні підприємства, дві складські будівлі, теплиця, ферма, залізнична інфраструктура, автомобіль.

У Харкові ворог пошкодив приватний і 19 багатоквартирних будинків, дитячий заклад, готель, лікарню, два цивільні підприємства, зоомагазин, аптеку, магазини, 24 гаражі, електромережі, 15 автомобілів.