Правоохоронці повідомили про наслідки ворожих ударів по Харківщині 22 та 23 листопада. Внаслідок ударів є постраждалі.

За даними Харківської обласної прокуратури, вранці 23 листопада БпЛА «Молнія» влучив у вікно квартири багатоповерхівки в Шевченківському районі Харкова. Гостру реакцію на стрес отримали дві жінки віком 42 та 68 років.

Також близько 22:50 у Холодногірському районі зафіксували влучання ворожого БпЛА у будівлю готелю. Гостру реакцію на стрес отримали 70-річна жінка та 43-річний чоловік.

Орієнтовно о 19:40 окупанти атакували залізничну інфраструктуру у місті Люботин. Попередньо, ворог застосував БпЛА типу «Герань-5». Поранення отримали троє неповнолітніх: дівчата віком 13 та 15 років і 17-річний хлопець. Також у 38-річної жінки – гостра реакція на стрес.

Крім того, вчора ввечері в місті Чугуїв безпілотник, попередньо типу «Герань-2», влучив на відкритій місцевості в парковій зоні. Пошкоджено вікна у житлових будинках.

В АТ «Харківобленерго» інформували, що унаслідок атаки в Чугуєві без світла залишилися житлові будинки, а також об’єкти міської інфраструктури. Електрику вже відновили для понад 280 споживачів.

Вже вранці 23 листопада, близько 06:00, у селі Руська Лозова FPV-дрон влучив в автомобіль Dacia Logan. Поранення, травми отримали троє людей: 61-річний чоловік і дві жінки віком 60 та 57 років, додали в прокуратурі.