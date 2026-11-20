Слідство вважає, що 17-річна мешканка селища Безлюдівка причетна до підпалу кількох авто у Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, дівчина отримала у телеграм пропозицію – за гроші підпалювати транспортні засоби. Правоохоронці встановили, що дівчина залучила до «підробітку» свого старшого брата. Разом вони зв’язалися з користувачем месенджера та отримали чіткий алгоритм дій: підшукати авто, погодити його через фото чи відео, підпалити та зафіксувати результат.

«Брат із сестрою приїхали до Харкова, придбали у будівельному гіпермаркеті легкозаймистий розчинник і вирушили на територію Салтівського району підшукувати «цілі», – розповіли в прокуратурі.

Встановлено, що у ніч на 31 липня біля будинку на проспекті Тракторобудівників родичі помітили позашляховик Toyota Land Cruiser 200.

«Дівчина наклеїла на авто мітку з жовтої будівельної стрічки, а хлопець облив його розчинником і підпалив запальничкою. Однак виник лише короткочасний спалах, а зловмисники втекли, побачивши неподалік перехожих. Власнику автівки завдано збитків на суму понад 7,5 тис. гривень», – зазначили правоохоронці.

Вже за пів години на вулиці Нескорених фігуранти натрапили на BMW X4. Вони підпалили авто та переконавшись, що воно палає, втекли. Займання зняли на відео, кажуть у прокуратурі.

«Вранці того ж дня на банківську картку юнака надійшла «винагорода» від замовника — 3000 гривень. Правоохоронці затримали брата та повідомили йому про підозру», – додали правоохоронці.

Наразі підозру вручили 17-річній дівчині.

У прокуратурі додали, що стосовно фігурантки на розгляді в суді вже перебуває справа за фактами підпалів Mitsubishi Outlander та MINI Cooper S зі збитками на понад 1,5 млн грн.