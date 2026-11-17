Правоохоронці повідомили про підозру 38-річному мешканцю Харкова, який, за даними слідства, підпалив дві автівки за п’ять хвилин.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант спілкувався у популярному телеграм-боті для знайомств із користувачем, який передав йому контакт іншої особи — так званого «куратора». Він запропонував харків’янину підпалювати автомобілі.

Правоохоронці встановили: за інструкціями замовника чоловік придбав на автозаправці бензин. Він підшукав у дворі багатоповерхівки по вулиці Дмитра Коцюбайла транспортні засоби, сфотографував їх та погодив цілі з «куратором».

«15 листопада близько 01:00 харків’янин підійшов до припаркованого біля одного з під’їздів автомобіля Mazda 6, облив капот і лобове скло бензином та підпалив. Вже за п’ять хвилин біля сусіднього під’їзду він аналогічним способом підпалив Nissan Rogue. Обидві автівки вигоріли вщент. Розмір завданої власникам шкоди встановлюється», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу.

Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 166 400 грн.

«У межах слідства перевіряється можлива причетність представників рф до організації та координації цих злочинів», – зазначили у прокуратурі.