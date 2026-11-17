На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру двом юнакам, які, за даними слідства, побили 53-річного чоловіка.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася 18 жовтня у місті Зміїв.

“Попередньо встановлено, що двоє юнаків віком 18 та 20 років ішли вулицею міста та гучно слухали музику через портативну колонку. Поблизу одного з будинків до них вийшов 53-річний місцевий мешканець і зробив їм зауваження через порушення тиші. Між сторонами виник словесний конфлікт. Коли молодики рушили далі, потерпілий наздогнав їх і повторно попросив вимкнути музику”, – з’ясували копи.

Правоохоронці кажуть: під час сварки 18-річний хлопець ударив чоловіка кулаком в обличчя. Від удару той упав на землю, після чого обидва молодики продовжили його бити.

Унаслідок нападу чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Хлопці залишили потерпілого непритомним та пішли, додали у поліції.

Копи розшукали ймовірних нападників: ними виявилися 18-річний мешканець Києва та 20-річний житель Змієва. Обом повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Суд вже обрав фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.