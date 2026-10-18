Житло для ВПО та підземні школи: Синєгубов відвідав Зміївську громаду

У Харківській ОВА не відмовилися від планів реконструювати колишню школу-інтернат у місті Зміїв під будинок більш ніж на 70 квартир для тимчасового розміщення ВПО.

Проєкт також передбачає будівництво укриття, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками робочої поїздки до Зміївської громади.

“Це одна з громад Харківщини, яка стала прихистком для тисяч людей, змушених залишити свої домівки через активні бойові дії. Зараз тут — близько 38 тисяч місцевих жителів і понад 18 тисяч ВПО. Таке навантаження потребує рішень, ресурсів і постійної роботи над інфраструктурою”, – наголосив Синєгубов.

Під час робочої поїздки також оглянули підземні школи й укриття. В одному з ліцеїв завершується будівництво захисної споруди цивільного захисту, в іншому триває капітальний ремонт укриття.

Окрім цього, зазначив Синєгубов, є питання щодо ремонту доріг та функціонування очисних споруд. Були розглянути варіанти їхнього вирішення.

Раніше начальник ХОВА пояснював, що реконструкція будівлі колишнього інтернату під соціальне житло для переселенців у Змієві відповідає чинній держпрограмі та постановам уряду. Держава не передбачає виділення коштів на викуп для ВПО квартир на вторинному ринку або в новобудовах.