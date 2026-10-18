Live
  • Нд 18.10.2026
  • Харків  +15°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Житло для ВПО та підземні школи: Синєгубов відвідав Зміївську громаду

Офіційно 19:40   18.10.2026
Олена Нагорна
Підпишіться на нас в Google
Житло для ВПО та підземні школи: Синєгубов відвідав Зміївську громаду Фото: ХОВА

У Харківській ОВА не відмовилися від планів реконструювати колишню школу-інтернат у місті Зміїв під будинок більш ніж на 70 квартир для тимчасового розміщення ВПО.

Проєкт також передбачає будівництво укриття, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками робочої поїздки до Зміївської громади.

“Це одна з громад Харківщини, яка стала прихистком для тисяч людей, змушених залишити свої домівки через активні бойові дії. Зараз тут — близько 38 тисяч місцевих жителів і понад 18 тисяч ВПО. Таке навантаження потребує рішень, ресурсів і постійної роботи над інфраструктурою”, – наголосив Синєгубов.

Під час робочої поїздки також оглянули підземні школи й укриття. В одному з ліцеїв завершується будівництво захисної споруди цивільного захисту, в іншому триває капітальний ремонт укриття.

Окрім цього, зазначив Синєгубов, є питання щодо ремонту доріг та функціонування очисних споруд. Були розглянути варіанти їхнього вирішення.

Раніше начальник ХОВА пояснював, що реконструкція будівлі колишнього інтернату під соціальне житло для переселенців у Змієві відповідає чинній держпрограмі та постановам уряду. Держава не передбачає виділення коштів на викуп для ВПО квартир на вторинному ринку або в новобудовах.

Читайте також: Позиції на Харківщині готують до зими, а РФ може скористатися туманом 📹

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Житло для ВПО та підземні школи: Синєгубов відвідав Зміївську громаду
Житло для ВПО та підземні школи: Синєгубов відвідав Зміївську громаду
18.10.2026, 19:40
Хто контролює Куп’янськ і де збрехав Герасимов – дані Трегубова (відео)
Хто контролює Куп’янськ і де збрехав Герасимов – дані Трегубова (відео)
18.10.2026, 13:25
Дрони атакували легковик та мікроавтобус на Харківщині: четверо постраждалих
Дрони атакували легковик та мікроавтобус на Харківщині: четверо постраждалих
18.10.2026, 14:28
Позиції на Харківщині готують до зими, а РФ може скористатися туманом (відео)
Позиції на Харківщині готують до зими, а РФ може скористатися туманом (відео)
18.10.2026, 16:30
Затримання диверсанта РФ на Салтівці: у «Хартії» розкрили деталі спецоперації
Затримання диверсанта РФ на Салтівці: у «Хартії» розкрили деталі спецоперації
18.10.2026, 17:32
“Прапоровтик” на Харківщині зірвано: БпЛА з триколором збили у повітрі (відео)
“Прапоровтик” на Харківщині зірвано: БпЛА з триколором збили у повітрі (відео)
18.10.2026, 15:26

Новини за темою:

18.10.2026
Обстріл Ізюма та удар по складу у Дергачах: Синєгубов – про добу на Харківщині
17.10.2026
Дві людини загинули, понад 40 – постраждали: Синєгубов про добу в Харкові
14.10.2026
За місяць на Харківщині знищили понад 1000 ворожих цілей: Синєгубов про захист
14.10.2026
Ворог атакував енергетику Харківщини: РФ випустила близько 11 ракет – ОВА
13.10.2026
9 “бандеролей” і 9 постраждалих: що відомо про масовану атаку на Харків


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Житло для ВПО та підземні школи: Синєгубов відвідав Зміївську громаду», то перегляньте більше у розділі Офіційно на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2026 в 19:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській ОВА не відмовилися від планів реконструювати колишню школу-інтернат у місті Зміїв під будинок більш ніж на 70 квартир для тимчасового розміщення ВПО.".