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Позиції на Харківщині готують до зими, а РФ може скористатися туманом (відео)

Записано 16:30   18.10.2026
Олена Нагорна
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Позиції на Харківщині готують до зими, а РФ може скористатися туманом (відео)

Захисники Харківщини активно готуються до ведення бойових дій у зимовий період, щоб зберегти ефективність застосування безпілотників та протидіяти можливим спробам супротивника задіяти бронетехніку.

Про це розповів командир підрозділу «TERRA» у складі 3-го армійського корпусу ЗСУ Микола Волохов (позивний «Абдула»). Цей підрозділ раніше звітував про виконання завдань на Борівському напрямку.

За словами Волохова, підготовка позицій захисників, щоби вони були теплими та з альтернативними джерелами живлення, розпочалася ще з кінця літа. Вже зараз спостерігаються тумани, і командир підрозділу наголосив, що окупанти можуть спробувати скористатися такими погодними умовами.

«Ворог буде намагатися, ми впевнені, застосовувати в тому числі бронетехніку, яку він економив. Адже крайній масований наступ із бронетехнікою був зафіксований аж 11 березня. Тому нам необхідно, щоб у цей період часу ворог не зміг проскочити. Ми до цього ретельно готуємося», — підкреслив військовий.

Відео: національний телемарафон

Низькі температури взимку суттєво ускладнюють роботу аеророзвідки та операторів FPV-дронів. Зокрема, на морозі швидко падає ємність акумуляторів.

«Акумулятори, особливо ті, які стоять на FPV-дронах, дуже вразливі до переохолодження. У них падає ємність, це означає, що можна летіти менше часу і не так далеко залітати. Вони мають бути нагріті до старту, тому важливо, щоб позиції були комфортні і теплі… Друга проблема — це камери. У нас є засоби для обробки камер, і це дозволяє їм не обмерзати довше. І третя штука — обмерзання самого корпусу та пропелерів. Щоб цього не трапилось, треба спеціальним складом обробляти це все перед вильотом», — розповів Волохов.

Він додав, що російські війська постійно переналаштовують свої засоби радіоелектронної боротьби, намагаючись пригнічувати відеосигнал та канали управління українських БпЛА на фінальній стадії заходу на ціль. Для протидії цьому українські інженери та військові завчасно перепаюють плати, змінюють частоти та встановлюють додаткові канали зв’язку.

Читайте також: Чи готується РФ до масштабного наступу на Харківщину? Відповідь ЗСУ (відео)

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2026 в 16:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники Харківщини активно готуються до ведення бойових дій у зимовий період.".