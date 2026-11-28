Імовірність того, що прийдешня зима на Харківщині виявиться такою ж суворою та затяжною, як попередня, становить лише 20–25 %. Через глобальне потепління два поспіль морозні сезони для сходу України є статистичною рідкістю, розповіла МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей Ксенія Калюжна.

Вона нагадала, що в січні-лютому 2026 року регіон накрило потужне ультраполярне вторгнення: середньодобова температура трималася в межах 15–20 градусів морозу (на 10–15 градусів нижче за кліматичну норму), а метеорологічна зима затягнулася до березня.

«Загалом, якщо простежити багаторічні дані протягом ста років, немає суворого закону чергування за принципом «холодна зима або тепла зима» — таких законів не існує. Є чимало прикладів, коли суворі зими йшли серіями, навіть три сезони поспіль — як, наприклад, у 1940-х або у 1985-му та 1987-му роках. Але зараз, у зв’язку з тим, що останні 30 років спостерігається глобальне потепління, температурний фон на сході зріс настільки, що навіть одна по-справжньому морозна зима стала рідкістю, а дві — це вже статистична аномалія з низькою ймовірністю», — наголосила Калюжна.

Також Калюжна розповіла МГ “Об’єктив”, що наступна зима в Харкові та області очікується теплішою за кліматичну норму в середньому на 1, 5–2 градуси, проте без морозів не обійдеться. У грудні вдень прогнозують близько нуля, вночі — до 5-7 градусів морозу, а опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу перевищать норму. Найбільш нестабільними періодами стануть січень та перша половина лютого. Через постійні коливання температур та чергування теплих і холодних хвиль стійкого та високого снігового покриву протягом зими може не утворитися, а чи буде сніг на Новий рік, прогнозувати ще зарано. На характер сезону впливають тренд потепління за останні 30 років, явище Ель-Ніньйо, стан стратосферного полярного вихору та напрямок руху повітряних мас — з Атлантики чи північного сходу. Полярний вихор цього сезону поводиться нестабільно.