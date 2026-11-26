Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на грудень 2026-го року на Харківщині.

За даними синоптиків, у перший місяць зими усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 3 градуси морозу. Це типовий показник для цього періоду.

Кількість опадів у грудні також очікується у межах кліматичної норми – 45 мм.

Нагадаємо, Гідрометцентр Харківської та Луганської областей прогнозує мінусові температури вдень, уже починаючи з п’ятниці, 27 листопада. Нічні температури на вихідних сягнуть 10-11 зі знаком «мінус». В коментарі «Об’єктиву» завідувачка сектору метеопрогнозів Ксенія Калюжна пояснила, що на Харківщину суне холодний антициклон зі Скандинавії. Холодніше ставатиме з кожним днем, а от значних опадів очікувати не варто.