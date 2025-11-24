Прогноз на грудень-2025: якою буде погода в Харкові та області
У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомляють, що на Харківщині грудень цьогоріч буде теплішим ніж зазвичай.
За даними синоптиків, у грудні середньомісячна температура повітря може становити -1 градус, при цьому кліматична норма – 3 градуси морозу. Тож, очікується, що у перший місяць зими буде тепліше на 2°С.
А от опадів має випасти у межах норми – 45 мм, додали у гідрометцентрі.
Нагадаємо, 23 листопада у Харкові зафіксували температурний рекорд. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, у неділю стовпчики термометрів піднялись до +12,2 градуса. Попередній максимум температури фіксували у 1962 році і він становив +10,2°С.
Читайте також: Велику вербу спиляли комунальники в Саржиному Яру (фото, відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: декабрь, новини Харкова, погода, прогноз, синоптики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Прогноз на грудень-2025: якою буде погода в Харкові та області», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 15:31;