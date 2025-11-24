Прогноз на грудень-2025: якою буде погода в Харкові та області

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомляють, що на Харківщині грудень цьогоріч буде теплішим ніж зазвичай.

За даними синоптиків, у грудні середньомісячна температура повітря може становити -1 градус, при цьому кліматична норма – 3 градуси морозу. Тож, очікується, що у перший місяць зими буде тепліше на 2°С.

А от опадів має випасти у межах норми – 45 мм, додали у гідрометцентрі.

Нагадаємо, 23 листопада у Харкові зафіксували температурний рекорд. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, у неділю стовпчики термометрів піднялись до +12,2 градуса. Попередній максимум температури фіксували у 1962 році і він становив +10,2°С.