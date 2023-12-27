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Нічні шквали та мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 28 грудня

Суспільство 20:38   27.12.2023
Олена Нагорна
Нічні шквали та мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 28 грудня Фото: Василь Голосний

У четвер, 28 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг та мокрий сніг, день пройде без істотних опадів.

У Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть близько 0 градусів, вдень – 1 – 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі пориви до 15 – 20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 20:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 28 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг та мокрий сніг, день пройде без істотних опадів.".