Нічні шквали та мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 28 грудня
Фото: Василь Голосний
У четвер, 28 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг та мокрий сніг, день пройде без істотних опадів.
У Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть близько 0 градусів, вдень – 1 – 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі пориви до 15 – 20 м/с.
Читайте також: Уночі в Харкові та області – шквали: синоптики попереджають про небезпеку
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: декабрь, зима, погода, прогноз, сніг, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нічні шквали та мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 28 грудня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 20:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 28 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг та мокрий сніг, день пройде без істотних опадів.".