Нічні шквали та мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 28 грудня

У четвер, 28 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий сніг та мокрий сніг, день пройде без істотних опадів.

У Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть близько 0 градусів, вдень – 1 – 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі пориви до 15 – 20 м/с.