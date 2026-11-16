У метро Харкова зупинили поїзди

У Харкові через різке зниження напруги зупинили поїзди метро. Усі потяги перебувають на станціях, пасажири – у безпеці.

Зокрема на Олексіївській гілці близько 16:30 один з поїздів зменшив швидкість, після чого зупинився на станції “Ботанічний сад”. Через гучномовець періодично оголошують, що відправлення поїзда затримується.

“Внаслідок глибокого зниження вхідної напруги та з метою недопущення зупинки поїздів в тунелі тимчасово призупинено рух електропоїздів лініями метрополітену. Всі поїзди зупинені на станціях. В тунелі поїздів немає. Загрози життю пасажирів немає”, – розповів МГ “Об’єктив” речник метрополітену Олексій Бітнер.

Нагадаємо, ввечері 16 листопада у Харкові повідомляли про перепади напруги в електромережі. Через це можливі зміни та затримки в роботі багатьох маршрутів електротранспорту, писав телеграм-канал “Транспорт Харкова”.