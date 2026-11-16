Live
  • Пн 16.11.2026
  • Харків  +2°С
  • USD 45.43
  • EUR 50.22

У метро Харкова зупинили поїзди

Суспільство 16:47   16.11.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
У метро Харкова зупинили поїзди

У Харкові через різке зниження напруги зупинили поїзди метро. Усі потяги перебувають на станціях, пасажири – у безпеці.

Зокрема на Олексіївській гілці близько 16:30 один з поїздів зменшив швидкість, після чого зупинився на станції “Ботанічний сад”. Через гучномовець періодично оголошують, що відправлення поїзда затримується.

“Внаслідок глибокого зниження вхідної напруги та з метою недопущення зупинки поїздів в тунелі тимчасово призупинено рух електропоїздів лініями метрополітену. Всі поїзди зупинені на станціях. В тунелі поїздів немає. Загрози життю пасажирів немає”, – розповів МГ “Об’єктив” речник метрополітену Олексій Бітнер.

Нагадаємо, ввечері 16 листопада у Харкові повідомляли про перепади напруги в електромережі. Через це можливі зміни та затримки в роботі багатьох маршрутів електротранспорту, писав телеграм-канал “Транспорт Харкова”.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

Новини за темою:

16.11.2026
У Харкові фіксують перепади напруги: можливі зміни в роботі транспорту
16.10.2026
Зупинки поїзда через обстріл можна відстежити у додатку Укрзалізниці
16.11.2026
Їхав до родички і заблукав у метро: копи знайшли 9-річну дитину
10.11.2026
Стрибки напруги від 160 до 280: що відбувається в Харкові, розповіли у ХОВА
16.11.2026
Укриття для бізнесу на Харківщині: Синєгубов назвав ціну та головну проблему

Популярно

У метро Харкова зупинили поїзди
У метро Харкова зупинили поїзди
16.11.2026, 16:47
Атакований Кримський міст: рух обмежений, застрягли тисячі авто, покосило арку
Атакований Кримський міст: рух обмежений, застрягли тисячі авто, покосило арку
16.11.2026, 09:42
«Щоб бути підготовленими» – ОВА про кругову оборону Харкова й інших міст
«Щоб бути підготовленими» – ОВА про кругову оборону Харкова й інших міст
16.11.2026, 14:20
Хто очолив департамент відбудови Харківської міськради, повідомив ХАЦ
Хто очолив департамент відбудови Харківської міськради, повідомив ХАЦ
16.11.2026, 12:14
Купол за 40 млн і нові сітки: Синєгубов – про захист Харкова від FPV-дронів
Купол за 40 млн і нові сітки: Синєгубов – про захист Харкова від FPV-дронів
16.11.2026, 14:57
“Його не збили”: Гололобов показав, як російський БпЛА бив по Малій Данилівці
“Його не збили”: Гололобов показав, як російський БпЛА бив по Малій Данилівці
16.11.2026, 11:11


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У метро Харкова зупинили поїзди», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 16:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові через різке зниження напруги зупинили поїзди метро. Усі потяги перебувають на станціях, пасажири – у безпеці.".