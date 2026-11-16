В метро Харькова остановили поезда

В Харькове из-за резкого снижения напряжения остановили поезда метро. Все поезда находятся на станциях, пассажиры находятся в безопасности.

В частности, на Алексеевской ветке около 16:30 один из поездов сбавил скорость, после чего остановился на станции «Ботанический сад». Через громкоговорители периодически объявляют, что отправление поезда задерживается.

«В результате глубокого снижения входного напряжения и с целью недопущения остановки поездов в тоннеле временно приостановлено движение электропоездов по линиям метрополитена. Все поезда остановлены на станциях. В тоннеле поездов нет. Угрозы жизни пассажиров нет», — рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь метрополитена Алексей Битнер.

Напомним, вечером 16 ноября в Харькове сообщали о перепадах напряжения в электросети. Поэтому возможны изменения и задержки в работе многих маршрутов электротранспорта, писал Telegram-канал «Транспорт Харькова».