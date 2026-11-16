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Укрытия для бизнеса на Харьковщине: Синегубов назвал цену и главную проблему

Общество 16:03   16.11.2026
Елена Нагорная
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Укрытия для бизнеса на Харьковщине: Синегубов назвал цену и главную проблему

Обустройство модульных укрытий для бизнеса Харьковщины может осложниться из-за их высокой стоимости (от 2 до 2,7 миллиона гривен за сооружение на 20 мест) и ограниченных производственных мощностей подрядчиков, которым нужны месяцы на выполнение крупных заказов.

Об этом на пресс-конференции рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос МГ «Объектив» об обеспокоенности предпринимателей из-за требования иметь укрытие, чтобы продолжать работу при «желтом» уровне угрозы.

«Я не могу выступать против, как минимум, инициативы премьер-министра и правительства. Мы, как исполнительная ветвь власти, должны реализовывать политику министерств здесь на местах. Другой вопрос в том, что бизнес должен четко понимать требования и нормативы по этим укрытиям, которые должны быть. Они должны быть, как минимум, сертифицированы. Проблемы сертификации здесь нет, точно. Несколько лет подрядные организации производят, как минимум у нас на Харьковщине их несколько таких есть, мы их все знаем. Сейчас единственная проблематика относительно объемов. Если одновременно заказать, например, 100 укрытий, то они не будут произведены за, условно говоря, неделю. Это месяцы работы. У нас, например, 44 укрытия, которые мы заказали по программе поддержки из других областей по школьным маршрутам — это Закарпатская и Черновицкая области предоставили нам около 120 миллионов на 44 вот таких укрытия — то производятся у нас они где-то два с половиной–три фактически месяца от старта контрактования. Потому что мощностей не хватает предприятиям. Это, соответственно, будет проблематика», — пояснил Синегубов.

Он также признал, что для частных предпринимателей это существенная финансовая нагрузка.

«Где-то укрытие на 20 мест сертифицированное стоит от 2 до 2,7 миллиона гривен. Мы понимаем, что вот такая цена — и это довольно тяжело, наверное, будет для предпринимателей. Требования есть, постановления есть, дальше там правительство будет разрабатывать, возможно, какие-то программы поддержки для прифронтовых территорий и так далее», — отметил начальник ХОВА.

В целом потребность Харьковской области в таких модульных сооружениях — не менее тысячи единиц для обустройства остановок транспорта, мест скопления людей и школьных маршрутов. ХОВА ведет переговоры с Кабмином, Офисом президента и международными партнерами (в частности структурами ООН) относительно государственной и донорской поддержки этого направления, а также точечно помогает средствами местных бюджетов критически важным и энергетическим предприятиям.

Напомним, согласно постановлению Кабмина № 1092 от 4 сентября 2026 года, предприятия с защитными сооружениями, постоянными или временными укрытиями могут продолжать работу при «желтом» уровне опасности в обычном режиме. Для остальных объектов — от промышленных гигантов до небольших ФЛП, кафе и спорткомплексов — был установлен переходный период до 4 декабря 2026 года для постройки укрытий или обустройства безопасных пространств внутри зданий.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 16:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обустройство модульных укрытий для бизнеса Харьковщины может осложниться из-за их высокой стоимости и ограниченных производственных мощностей подрядчиков.".