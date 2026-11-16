Как будут отключать свет на Харьковщине в понедельник – графики
В АО «Харьковоблэнерго» предупредили, что в понедельник, 16 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 11:30-15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00
2.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30
3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30
4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30
4.2 04:30-08:00; 15:00-18:30
5.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00
5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 06:00-11:30; 16:00-22:00
Список адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).