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Отключения света на Харьковщине в пятницу: в облэнерго опубликовали графики

Общество 09:16   13.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Отключения света на Харьковщине в пятницу: в облэнерго опубликовали графики Фото: ХГС

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов в пятницу, 13 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.

Графики, пишут в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения на Харьковщине по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 20:30-24:00

2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 22:00-24:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00

4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:30-22:00

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:30-22:00

5.1 06:30-10:00; 15:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 06:00-10:00; 15:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 15:00-20:30

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 09:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов в пятницу, 13 ноября, в Харьковской области будут действовать графики ".