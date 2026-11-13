Отключения света на Харьковщине в пятницу: в облэнерго опубликовали графики
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов в пятницу, 13 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Графики, пишут в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения на Харьковщине по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:
1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 20:30-24:00
2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:30-24:00
3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 22:00-24:00
3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00
4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:30-22:00
4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:30-22:00
5.1 06:30-10:00; 15:00-20:30
5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 06:00-10:00; 15:00-20:30
6.2 06:30-10:00; 15:00-20:30
Список адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).