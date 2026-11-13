Ураган надвигается сегодня на Харьковщину: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях предупредили сегодня, 13 ноября, в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

Так во второй половине дня по области и городу ожидаются порывы ветра – до 15 — 20 м/с, а также туман, видимостью до 200 — 500 метров. Ввиду этого в регионе объявили первый уровень опасности, желтый.

Напомним, прогноз погоды на пятницу, 13 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. На улице потеплеет, но без зонта в этот день не обойтись. В Харьковской области в течение суток сохранится облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха днем — от 9 до 14° тепла. В Харькове также будет идти небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до 11 – 13° тепла.