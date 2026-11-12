Из-за ударов РФ были обесточены 500 жителей региона – энергетики вернули свет

В АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру на Харьковщине. Из-за этого без света остались около 500 жителей региона.

В результате обстрелов были повреждены электросети, перебиты провода, разрушены линии электропередач.

«Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и угрозу повторных вражеских обстрелов, ремонтные бригады Барвенковского, Лозовского и Шевченковского районов электрических сетей оперативно начали восстановительные работы», – отметили в сообщении.

В кратчайшие сроки специалисты ликвидировали повреждения, провели необходимые восстановительные работы и вернули свет обесточенным потребителям, добавили в облэнерго.