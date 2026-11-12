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Из-за ударов РФ были обесточены 500 жителей региона – энергетики вернули свет

Происшествия 09:39   12.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Из-за ударов РФ были обесточены 500 жителей региона – энергетики вернули свет Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру на Харьковщине. Из-за этого без света остались около 500 жителей региона. 

В результате обстрелов были повреждены электросети, перебиты провода, разрушены линии электропередач.

Энергетики восстановили свет на Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

«Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и угрозу повторных вражеских обстрелов, ремонтные бригады Барвенковского, Лозовского и Шевченковского районов электрических сетей оперативно начали восстановительные работы», – отметили в сообщении.

Энергетики восстановили свет на Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В кратчайшие сроки специалисты ликвидировали повреждения, провели необходимые восстановительные работы и вернули свет обесточенным потребителям, добавили в облэнерго.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 09:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру на Харьковщине. Из-за этого без света остались около 500 жителей региона. ".