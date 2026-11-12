За сутки по Харьковщине ударили почти 90 БпЛА – Синегубов о последствиях

Двое погибших и семь пострадавших – такие последствия российских обстрелов Харькова и области за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погибли два человека, получил ранения 69-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс 38-летняя женщина и 12-летняя девочка; в с. Лугово Близнюковской громады ранен 77-летний мужчина; в пос. Шевченково 59-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс; в пос. Близнюки 16-летняя девушка получила острую реакцию на стресс; в с. Бабаи Высочанской громады 88-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

семь БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон;

77 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Купянском, Изюмском и Лозовском районах.