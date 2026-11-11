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Завербовали через фейковый аккаунт женщины: поймали информатора РФ – СБУ

Общество 12:11   11.11.2026
Виктория Яковенко
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Завербовали через фейковый аккаунт женщины: поймали информатора РФ – СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохранители задержали на Харьковщине мужчину, который, по данным следствия, наводил атаки оккупантов на запасные командные пункты, склады и боевые позиции СОУ на Изюмском направлении.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант попал в поле зрения российских спецслужб во время поиска близких отношений в профильных Telegram-чатах.

«Для привлечения мужчины к сотрудничеству они создали фейковый аккаунт женщины, которая установила с ним связь и координировала его преступные действия. Задокументировано, как по поручению «знакомой» фигурант обходил местность, чтобы выявить и передать врагу места сосредоточения личного состава и техники украинских войск», — отметили силовики.

Кроме этого, добавили в СБУ, мужчина отслеживал для оккупантов основные маршруты движения бронеколон Сил обороны в направлении передовой.

После разведвылазок информатор записывал для «онлайн-подруги» голосовые сообщения с подробным описанием военных объектов в прифронтовой зоне, рассказали правоохранители.

Фигуранта задержали у него дома. Силовики обезопасили пункты базирования и направления движения защитников Изюмщины и смежных соединений украинских защитников.

В СБУ говорят: во время обыска у мужчины изъяли смартфон с чатом в мессенджере, в котором он контактировал с российскими спецслужбами через «кураторшу».

Фигуранту сообщили о подозрении в распространении информации о расположении ВСУ и других военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ), сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 12:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали на Харьковщине мужчину, который, по данным следствия, наводил атаки оккупантов на запасные командные пункты, склады и боевые позиции СОУ".