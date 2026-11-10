Будет ли эвакуация населения из Изюма, рассказал Синегубов
Эвакуацию из города Изюм объявлять пока не будем, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции.
«У нас есть четкие основания для эвакуации населения. Их всего три, и ни одного из них на данный момент нет. Это ни продвижение фронта, ни угроза захвата этого города, ни угроза перекрытия автодорог и возможных путей эвакуации из него», — пояснил Синегубов.
При этом он заявил, что ХОВА обеспечит временным жильем для проживания всех людей, кому необходимо выехать из Изюма.
На данный момент в Изюме нужно решить немало вопросов, связанных с восстановлением поврежденных многоэтажек.
«Есть огромные запросы от людей хотя бы восстановить места общего пользования, чтобы люди смогли получить компенсации по «єВідновленню», потому что программа продолжает работать. И учитывая те колоссальные разрушения, которые есть по Изюму, мы должны активизировать работу в этом направлении», — заявил глава ХОВА.