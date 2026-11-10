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О новой мине, замаскированной под ветку, предупредили жителей под Харьковом

Общество 16:14   10.11.2026
Виктория Яковенко
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О новой мине, замаскированной под ветку, предупредили жителей под Харьковом Фото: «Циркуновские вести»

Поступает информация об обнаружении новой вражеской мины, замаскированной под обычную ветку дерева, сообщают «Циркуновские вести».

«По имеющейся информации, опасный предмет может быть изготовлен из водопроводного шланга и обмотан пленкой. Внутри могут содержаться взрывчатое вещество и магнитный механизм инициирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что любой незнакомый предмет, выглядящий необычно или лежащий в нетипичном месте, может представлять смертельную опасность.

Напомним, новый метод маскировки взрывчатки был обнаружен в Золочевской громаде. Российские войска там дистанционно проходят территорию, выдавая мины за элементы окружающей среды и бытовые вещи. В этот раз взрывчатка была спрятана в одежде, сообщало местное издание «Заря». Жителей приграничья призывали не приближаться к каким-либо предметам, происхождение которых неизвестно.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 16:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поступает информация об обнаружении новой вражеской мины, замаскированной под обычную ветку дерева, сообщают «Циркуновские вести».".