О новой мине, замаскированной под ветку, предупредили жителей под Харьковом
Поступает информация об обнаружении новой вражеской мины, замаскированной под обычную ветку дерева, сообщают «Циркуновские вести».
«По имеющейся информации, опасный предмет может быть изготовлен из водопроводного шланга и обмотан пленкой. Внутри могут содержаться взрывчатое вещество и магнитный механизм инициирования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что любой незнакомый предмет, выглядящий необычно или лежащий в нетипичном месте, может представлять смертельную опасность.
Напомним, новый метод маскировки взрывчатки был обнаружен в Золочевской громаде. Российские войска там дистанционно проходят территорию, выдавая мины за элементы окружающей среды и бытовые вещи. В этот раз взрывчатка была спрятана в одежде, сообщало местное издание «Заря». Жителей приграничья призывали не приближаться к каким-либо предметам, происхождение которых неизвестно.