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На Харьковщине ввели аварийные отключения света

Общество 11:08   10.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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На Харьковщине ввели аварийные отключения света Фото: ХГС

Утром 10 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили о введении аварийных отключений света. 

«Сетевые ограничения обусловлены сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины в результате вражеских обстрелов энергетических объектов», – объяснили энергетики.

Они также просят потребителей с понимаем отнестись к отключениям и, по возможности, сократить потребление электроэнергии.

«Также напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности», – отметили в облэнерго.

Параллельно продолжают действовать и графики почасовых отключений света.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 11:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 ноября В АО «Харьковоблэнерго» сообщили о введении аварийных отключений света. ".