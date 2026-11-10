На Харьковщине ввели аварийные отключения света

Утром 10 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили о введении аварийных отключений света.

«Сетевые ограничения обусловлены сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины в результате вражеских обстрелов энергетических объектов», – объяснили энергетики.

Они также просят потребителей с понимаем отнестись к отключениям и, по возможности, сократить потребление электроэнергии.

«Также напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности», – отметили в облэнерго.

Параллельно продолжают действовать и графики почасовых отключений света.