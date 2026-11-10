Без боев на Купянщине: как прошли сутки на фронте в Харьковской области

В течение минувших суток в Харьковской области зафиксировали шесть боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться шесть раз около Охримовки, Хрипунов, Малой Волчьей, Старицы и Чугуновки.

На Купянском – враг активности не проявлял.

Потери ВС РФ на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 71 авиационный удар, сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7709 дронов-камикадзе и совершили 2354 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», – передают в ГШ.