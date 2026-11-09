Дроны атакуют Харьков, горит дом, есть пострадавшие (обновлено)

Российские дроны несколько раз били 9 ноября по Киевскому району Харькова. Вечером «Шахед» атаковал частный дом в Холодногорском районе, возник пожар. Есть пострадавшие.

Дополнено в 23:03. «По уточненной информации Ситуационного центра, попадание произошло в Холодногорском районе. В результате удара «Шахедом» горит частный дом, ранены четыре человека, повреждено около 10 авто. Обследование места обстрела продолжается», — написал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Дополнено в 22:18. По предварительной информации, также зафиксирован вражеский удар дроном в Холодногорском районе. Число пострадавших уточняется. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 22:12. Боевой дрон атаковал Шевченковский район около 22:00. На месте возник пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. На эту минуту известно о четырех пострадавших.

Дополнено в 20:00. Меньше чем через час по Киевскому району был нанесен повторный удар, сообщил мэр Игорь Терехов. Последствия уточняются.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Сегодня Киевский район уже был под ударом. В результате удара вражеского БпЛА ранения получил ребенок. Также пострадали еще четыре человека. Мэр Харькова Игорь Терехов писал об ударе по многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что повреждены авто и остекление магазина. По информации областной прокуратуры, российский FPV-дрон около 14:00 попал возле магазина хозяйственных товаров.