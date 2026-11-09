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Обманывал военных и волонтеров: харьковчанин получил два года за решеткой

Происшествия 17:58   09.11.2026
Татьяна Литвина
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Обманывал военных и волонтеров: харьковчанин получил два года за решеткой

По апелляции прокуратуры харьковчанин получил два года лишения свободы. Суд установил, что мужчина продал 13 несуществующих автомобилей для ВСУ и обманул волонтеров и военных на 1,1 миллиона гривен.

В областной прокуратуре рассказали, что с сентября 2022 по март 2023 житель Харькова размещал на популярных торговых онлайн-платформах объявления о продаже автомобилей на нужды Вооруженных Сил Украины. Предлагал авто марки Toyota, Mitsubishi, Nissan, Volkswagen и другие. В действительности никакого транспорта у него не было, и передавать его покупателям он не собирался.

Потенциальными клиентами были волонтеры и военнослужащие, искавшие авто для выполнения боевых задач. Харьковчанин убеждал их перечислять предоплату или полную стоимость машин, после чего исчезал.

В общей сложности харьковчанин обманул 13 человек. Общая сумма нанесенного им ущерба превысила 1,1 млн гривен.

В апреле 2026 года Лозовский горрайонный суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном повторно, что нанесло значительный ущерб потерпевшим (ч. 2 ст. 190 УК Украины), и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако от отбывания наказания освободил, учтя раскаяние, возмещение ущерба и приобретение автомобиля для одной из воинских частей.

Прокуратура не согласилась с этим решение и обжаловала его.

Харьковский апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и вынес новый приговор — 2 года лишения свободы с реальным отбыванием наказания. Приговор вступил в силу с момента его оглашения.

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Напомним, волонтер организации «Порятунок тварин Харків» Джесси Адамс эвакуировал животных из Краматорска, когда вражеский FPV-дрон атаковал эвакуационную машину. Джесси получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 17:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По апелляции прокуратуры харьковчанин получил два года лишения свободы. Суд установил, что мужчина продал 13 несуществующих автомобилей для ВСУ.".