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В Харькове восстанавливают дома после ночной атаки россиян

Общество 12:52   31.10.2026
Оксана Якушко
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В Харькове восстанавливают дома после ночной атаки россиян Фото: ХГС

Шесть многоквартирных и 18 частных домов получили повреждения в результате ночной атаки россиян в Основянском районе, сообщает Харьковский горсовет.

Коммунальщики еще вечером начали оперативно закрывать окна, а утром – чинить кровли, очищать территории от обломков и стекла, вывозить мусор, проверять электросети.

Работники райадминистрации и КП «Жилкомсервис» выясняют объемы повреждений и по возможности решают неотложные проблемы граждан.

На месте также работают волонтеры ОО «Проліска», Красного Креста, психологи. Кроме того, там развернули пункт питания.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Напомним, накануне вечером россияне атаковали реактивным БрЛА по Слободскому району Харькова. В результате попадания в производственно-складское здание частного предприятия вспыхнул пожар площадью 3000 кв. м. Пострадали пятеро людей. 

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2026 в 12:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть многоквартирных и 18 частных домов получили повреждения в результате ночной атаки россиян в Основянском районе, сообщает Харьковский горсовет.".