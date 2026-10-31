В Харькове восстанавливают дома после ночной атаки россиян

Шесть многоквартирных и 18 частных домов получили повреждения в результате ночной атаки россиян в Основянском районе, сообщает Харьковский горсовет.

Коммунальщики еще вечером начали оперативно закрывать окна, а утром – чинить кровли, очищать территории от обломков и стекла, вывозить мусор, проверять электросети.

Работники райадминистрации и КП «Жилкомсервис» выясняют объемы повреждений и по возможности решают неотложные проблемы граждан.

На месте также работают волонтеры ОО «Проліска», Красного Креста, психологи. Кроме того, там развернули пункт питания.

Напомним, накануне вечером россияне атаковали реактивным БрЛА по Слободскому району Харькова. В результате попадания в производственно-складское здание частного предприятия вспыхнул пожар площадью 3000 кв. м. Пострадали пятеро людей.