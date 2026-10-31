Пятеро пострадавших, вспыхнул пожар – ночью Харьков атаковали россияне

Удар российского БплА по Харькову произошел ночью около 00:30.

Удар вражеского БпЛА пришелся по частному дому в Основянском районе, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

В результате взрыва вспыхнула крыша дома и дворовые постройки на общей площади 300 кв. м.

Также взрывная волна и обломки БплА повредили около 10 частных домов по соседству, хозяйственные постройки и автомобиль.

Спасатели оперативно потушили огонь и ликвидировали последствия обстрелов.

На месте прилета работали оперативные подразделения и психологи ГСЧС, а также медики, правоохранители и коммунальщики.