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П’ятеро постраждалих, виникла пожежа – вночі Харків атакували росіяни

Події 07:40   31.10.2026
Оксана Якушко
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П’ятеро постраждалих, виникла пожежа – вночі Харків атакували росіяни

Удар російського БПЛА по Харкову стався вночі близько 00:30.

Удар ворожого БпЛА зазнав приватний будинок в Основ’янському районі, повідомила ДСНС у Харківській області.

Внаслідок вибуху спалахнув дах будинку та дворові споруди на загальній площі 300 кв. м.

Також вибухова хвиля та уламки БпЛА пошкодили близько 10 приватних будинків по сусідству, господарські будівлі й автівку.

Рятувальники оперативно загасили вогонь та ліквідували наслідки обстрілів.

На місці “прильоту” працювали оперативні підрозділи та психологи ДСНС, а також медики, правоохоронці та комунальники.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2026 в 07:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удар російського БПЛА по Харкову стався вночі близько 00:30.".