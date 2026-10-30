Прилетіло по «Дафі», опалювальний сезон стартував – підсумки 30 жовтня

Об’єктив нагадує головні новини дня 30 жовтня.

Розпорядження, яким дозволено подавати тепло до будинків, напередодні видав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Перш за все батареї повинні нагрітися в закладах охорони здоров’я, соцзахисту населення, а також освіти, де діти навчаються офлайн або в змішаному форматі. Харків’яни у соцмережах повідомляють, що у деяких районах уже гріють квартири у багатоповерхівках.

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Удар припав у дах будівлі, повідомила пресслужба обласної прокуратури. Четверо людей звернулися за медичною допомогою: одна жінка отримала поранення, інші – гостру реакцію на стрес. Торговий центр тимчасово припиняв роботу, проте згодом магазини на нижніх поверхах почали відчиняти. Крім того, зранку «прильоти» були в Основ’янському районі. «Герань-3» вдарила по території транспортного підприємства, горіли автівки.

Під завалами будівлі в Ізюмі, яку зруйнував російський КАБ, виявили тіла п’ятьох загиблих. Приліт був 29 жовтня. 14 людей постраждали. 31 жовтня в громаді оголосили Днем жалоби.

Аналітики групи «DeepState» позначили на мапі як окуповану територію на південний схід від села Гранів. Зона контролю загарбників розширилася в бік Козачої Лопані. Сама Козача, за даними DeepState, більшою частиною – під контролем Сил оборони, лише на півночі – сіра зона.

Відео небезпечного підйому він опублікував у своєму інстаграмі. Екстремал поділився, що на підготовку до такого підйому витратив кілька місяців. Кілька спроб були невдалими. Він зізнався: «Ще ніколи під час підйому мені не було так страшно».

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