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Прилетіло по «Дафі», опалювальний сезон стартував – підсумки 30 жовтня

Події 23:00   30.10.2026
Тетяна Литвіна
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Прилетіло по «Дафі», опалювальний сезон стартував – підсумки 30 жовтня

Об’єктив нагадує головні новини дня 30 жовтня.

Опалювальний сезон стартував на Харківщині

Розпорядження, яким дозволено подавати тепло до будинків, напередодні видав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Перш за все батареї повинні нагрітися в закладах охорони здоров’я, соцзахисту населення, а також освіти, де діти навчаються офлайн або в змішаному форматі. Харків’яни у соцмережах повідомляють, що у деяких районах уже гріють квартири у багатоповерхівках.

ТРЦ “Дафі” атакував російський реактивний БПЛА

Удар припав у дах будівлі, повідомила пресслужба обласної прокуратури. Четверо людей звернулися за медичною допомогою: одна жінка отримала поранення, інші – гостру реакцію на стрес. Торговий центр тимчасово припиняв роботу, проте згодом магазини на нижніх поверхах почали відчиняти. Крім того, зранку «прильоти» були в Основ’янському районі. «Герань-3» вдарила по території транспортного підприємства, горіли автівки.

День жалоби в Ізюмі

Під завалами будівлі в Ізюмі, яку зруйнував російський КАБ, виявили тіла п’ятьох загиблих. Приліт був 29 жовтня. 14 людей постраждали. 31 жовтня в громаді оголосили Днем жалоби.

Ворог просунувся біля кордону на Харківщині

Аналітики групи «DeepState» позначили на мапі як окуповану територію на південний схід від села Гранів. Зона контролю загарбників розширилася в бік Козачої Лопані. Сама Козача, за даними DeepState, більшою частиною – під контролем Сил оборони, лише на півночі – сіра зона.

Шпиль біля Центрального парку у Харкові підкорив руфер Zirka

Відео небезпечного підйому він опублікував у своєму інстаграмі. Екстремал поділився, що на підготовку до такого підйому витратив кілька місяців. Кілька спроб були невдалими. Він зізнався: «Ще ніколи під час підйому мені не було так страшно».

МГ “Об’єктив” також повідомляла 30 жовтня:

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Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Об’єктив нагадує головні новини дня.".