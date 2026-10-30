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Тропічні гарячки й екзотичні паразити: звідки їх завезли на Харківщину

Здоровье 19:54   30.10.2026
Оксана Якушко
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Тропічні гарячки й екзотичні паразити: звідки їх завезли на Харківщину

Рідкісні екзотичні хвороби цього року завезли до Харкова з США і Сейшельських островів, розповіла МГ «Об’єктив» Любов Махота, гендиректорка ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» і головна санітарна лікарка Харківської області.

Повномасштабне вторгнення не вплинуло на захворюваність тропічними хворобами, окрім малярії.

«Під час епідемії COVID-19 через зменшення туристичних і закордонних поїздок кількість випадків малярії скоротилася вдвічі – з 12 до 5-6 на рік. А наразі, під час повномасштабного вторгнення, щороку реєструють 1-2 завізні випадки малярії», – повідомила Любов Махота.

На території Харківської області, як і в довоєнні часи, періодично фіксують поодинокі випадки геморагічних гарячок, якими інфікувалися за межами України.

«У 2025 році в області вперше зареєстрували випадок анкілостомідозу – паразитарної хвороби, розповсюдженої в тропіках. Також у 2024 році діагностували завізний випадок гарячки Західного Нілу – хвора відвідувала декілька країн на півдні Європи. У поточному році – по одному випадку гарячки Західного Нілу та гарячки Чикунгунья. Інфікування хворих відбулося в США та на Сейшельських островах», – розповіла головна санітарна лікарка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 19:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рідкісні екзотичні хвороби цього року завезли до Харкова з США і Сейшельських островів, розповіла МГ «Об’єктив» Любов Махота, головна санітарна лікарка Харківської області.".