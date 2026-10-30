Як війна вплинула на небезпечну хворобу, що атакувала дітей у садках і школах

Щоосені у довоєнні часи часто фіксували у дитсадках і школах спалахи ротовірусної інфекції, яка вкладала на лікарняні ліжка десятки малюків.

Але війна внесла свої корективи – спалахи ротавірусної інфекції в області не реєструвались у 2026 році, повідомила МГ «Об’єктив» Любов Махота, гендиректорка ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та головна санітарна лікарка Харківської області.

«Усього за 9 місяців поточного року в області зареєстровано 14 поодиноких випадків ротавірусної інфекції», – розповіла Любов Махота.