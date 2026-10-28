Грип в Україні: коли в аптеках з’явиться вакцина і чому досі відсутня

Вакцина від грипу традиційно з’являлася у продажу у вересні – до старту епідсезону. З чим пов’язана затримка, МГ «Об’єктив» розповіла Любов Махота, головна санітарна лікарка Харківської області.

На жаль, станом на зараз вакцини проти грипу в Україні відсутні, констатує Любов Махота.

«За інформацією Міністерства охорони здоров’я України перша партія (близько 400 тисяч доз) має прибути в Україну в листопаді поточного року, пройти необхідний лабораторний контроль, і лише після цього з’явитися в продажу та пунктах щеплень», – повідомила головна санітарна лікарка Харківської області.

Вакцина відсутня через те, що ВООЗ оновила рекомендації щодо складу тривалентної вакцини на епідемічний сезон 2026–2027 років. Тому виробники (зокрема в Європі) змушені були перебудовувати виробничі процеси та затримали постачання, пояснила Любов Махота.

Вакцинація від грипу залишається єдиним ефективним способом уникнути захворювання або перенести його у легкій формі.

Нагадаємо, у Харківській області вже кілька тижнів спостерігається поступове сезонне зростання захворюваності. За результатами лабораторних досліджень серед обстежених виявили циркуляцію респіраторних вірусів і лише в одного хворого вірус грипу типу А. Також стало відомо, які штами грипу будуть циркулювати під час епідсезону 2026-2027 року.