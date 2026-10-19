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Понад 334 тис. приманок розклали на території Харківщини: для чого

Здоровье 19:56   19.10.2026
Тетяна Литвіна
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Понад 334 тис. приманок розклали на території Харківщини: для чого

У шести районах області розклали 334 309 приманок із вакциною проти сказу. Вдалося охопити територію загальною площею 13 372,36 км, повідомили у Держпродспоживслужбі Харківської області.

На Харківщині завершили кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу, яка тривала з 5 до 17 жовтня 2026 року.

Приманки з вакциною розкладали вручну 380 людей (135 робочих груп), зокрема фахівці державних лікарень ветеринарної медицини Харківської області, представники лісових та мисливських угідь за підтримки органів місцевого самоврядування.

Приманки розкладали на узліссях, узбіччях доріг, біля річок, навколо населених пунктів, на перехрестях доріг, територіях вирубок та сільськогосподарських угіддях у шести районах:

  • Богодухівському,
  • Берестинському,
  • Ізюмському,
  • Харківському,
  • Лозовському,
  • Чугуївському.

Мета кампанії – запобігти поширенню сказу серед диких м’ясоїдних тварин, які найчастіше є рознощиками захворювання.

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Нагадаємо, випадок сказу зареєстрували у Новопокровській громаді Чугуївського району, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області. Від нього померла безпритульна кішка, яку підгодовувала місцева мешканка.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 19:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У шести районах області розклали 334 309 приманок із вакциною проти сказу. Вдалося охопити територію загальною площею 13 372,36 км".