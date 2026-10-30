Скільки людей щепили від правця на Харківщині через «прильоти», невідомо

Окремої підтвердженої статистики щеплень від правця саме серед постраждалих від обстрілів наша установа не веде, заявила МГ «Об’єктив» Любов Махота, гендиректорка ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» і головна санітарна лікарка Харківської області.

«Їх фіксують у медичній документації постраждалого медики безпосередньо в лікарні», – пояснила Любов Махота.

Щодо охоплення профілактичною вакцинацією дітей, то його оцінюють за окремими вакцинами і віковими групами дітей, а не за кількістю малечі, що отримали абсолютно всі передбачені Календарем щеплення.

«Протягом 2023–2025 років на Харківщині за більшістю показників охоплення профілактичними щепленнями спостерігалася позитивна динаміка, попри складні умови воєнного часу. У 2026 році запровадили нові підходи до оцінювання охоплення вакцинацією, тому наразі пряме порівняння показників із попередніми роками було б некоректним», – зазначила головна санітарна лікарка Харківської області.