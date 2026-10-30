Скольких привили от столбняка на Харьковщине из-за «прилетов», неизвестно

Отдельной подтвержденной статистики прививок от столбняка именно среди пострадавших от обстрелов наше учреждение не ведет, заявила МГ «Объектив» Любовь Махота, гендиректор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный санитарный врач Харьковской области.

«Их фиксируют в медицинской документации пострадавшего медики прямо в больнице», – объяснила Любовь Махота.

Относительно охвата профилактической вакцинацией детей, то его оценивают по отдельным вакцинам и возрастным группам детей, а не по количеству малышей, получивших абсолютно все предусмотренные Календарем прививки.

«В течение 2023-2025 годов на Харьковщине по большинству показателей охвата профилактическими прививками наблюдалась положительная динамика, несмотря на сложные условия военного времени. В 2026 году ввели новые подходы к оценке охвата вакцинацией, поэтому прямое сравнение показателей с предыдущими годами было бы некорректным», — отметила главный санитарный врач Харьковской области.