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Ботулизм на Харьковщине: кто стал жертвой инфекции в 2026 году

Здоровье 20:53   29.10.2026
Оксана Якушко
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Ботулизм на Харьковщине: кто стал жертвой инфекции в 2026 году Изображение создано ИИ

После начала большой войны больных ботулизмом на Харьковщине стало меньше, сообщила «Объективу» Любовь Махота, гендиректор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный санитарный врач Харьковской области.

После начала полномасштабного вторжения случаи ботулизма в Харьковской области были единичными: 2 случая в 2022 году (источник-рыба вяленая), ни одного — в 2023–2025 годах. В 2026 году зарегистрировали 5 случаев.

«В 2026 году ботулизмом заболели четверо мужчин (военнослужащие) и одна женщина. В 3 случаях причиной стали домашние рыбные продукты: вяленая рыба, консервы из рыбы и говяжьего языка. Еще один случай связан с введением ботулотоксина во время косметологической процедуры. Умер один мужчина на 13 сутки (источник-консервированный говяжий язык домашнего изготовления)», — рассказала Любовь Махота.

Всего с 2014 по 2025 год зарегистрировали 33 случая заболевания ботулизмом в области.

«Больше всего их было в 2014 году (10 случаев). По 4 случая зафиксировано в 2017, 2018, 2020 и 2021 годах. В 2016 и 2022 годах заболели по 2 человека. В 2019, 2023, 2024 и 2025 годах случаев не регистрировались. Также за этот период было 5 летальных исходов от отравления ботулотоксином и последующих осложнений болезни. В 2014 году умерли 2 человека, в 2016, 2018, 2021 годах умерли по 1 человеку», — рассказала Любовь Махота.

Основная причина заболевания – рыба (вяленая или копченая). Остальные случаи связаны с употреблением рыбных, мясных, грибных консервов и морепродуктов. В 90% случаев опасные продукты были домашнего производства или приобретены в местах несанкционированной торговли.

Заболевания ботулизмом регистрировали в Харьковском, Лозовском, Берестинском, Изюмском и Чугуевском районах области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 20:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После начала большой войны больных ботулизмом на Харьковщине стало меньше, сообщила «Объективу» Любовь Махота, главный санитарный врач области.".