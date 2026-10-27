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Какой вид гриппа зафиксировали на Харьковщине и сколько заболевших: детали

Здоровье 18:55   27.10.2026
Оксана Якушко
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Какой вид гриппа зафиксировали на Харьковщине и сколько заболевших: детали Фото: Харьковский горсовет

28 сентября в Украине стартовал новый эпидемический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, сообщила МГ «Объектив» Любовь Махота, генеральный директор Государственного учреждения «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный государственный санитарный врач Харьковской области.

«В Харьковской области уже несколько недель наблюдается постепенный сезонный рост заболеваемости. По результатам лабораторных исследований среди обследованных была обнаружена циркуляция респираторных вирусов и только у одного больного вирус гриппа типа А», — рассказала Любовь Махота.

На 43-й неделе текущего года, с 19 по 25 октября, ОРВИ, включая COVID-19, заболели 2587 человек, из них почти половина – 1280 (49,5%) – дети. Но темп роста заболеваемости по сравнению с прошлой неделей был незначительным и составил 1,9%.

Показатель заболеваемости почти на 55% ниже эпидемического порога и на 13,2% ниже прошлогоднего показателя, отметила главный санитарный врач Харьковской области. Так что интенсивность эпидемического процесса на низком уровне. И ни в одном из районов области не зарегистрировали превышение эпидемического порога.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 18:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 сентября в Украине стартовал новый эпидемический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, сообщила МГ «Объектив» Любовь Махота, главный санврач Харьковщины.".