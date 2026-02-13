Больше двух тысяч случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19 зафиксировали в Харькове

За неделю с 5 по 11 февраля в Харькове подтвердили 2055 случаев острых респираторных вирусных инфекций, а также гриппа. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

«Как сообщили в Департаменте здравоохранения, через неделю был зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19», – написали в горсовете.

Также с гриппом и ОРВИ госпитализировали 42 пациента.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что впервые за пять лет на дорогах стало меньше пьяных водителей, но Харьковщина в антилидерах. В 2025 году в ГУ Нацполиции составили 138 047 протоколов за нетрезвое вождение, сообщает ресурс «Опендатабот».

