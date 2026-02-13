Live

Больше двух тысяч случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19 зафиксировали в Харькове

Общество 11:45   13.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше двух тысяч случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19 зафиксировали в Харькове Фото: ХГС

За неделю с 5 по 11 февраля в Харькове подтвердили 2055 случаев острых респираторных вирусных инфекций, а также гриппа. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

«Как сообщили в Департаменте здравоохранения, через неделю был зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19», – написали в горсовете.

Также с гриппом и ОРВИ госпитализировали 42 пациента.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
