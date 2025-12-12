Live

За неделю в Харькове – почти полторы тысячи заболевших гриппом и ОРВИ

Общество 11:47   12.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
За неделю в Харькове – почти полторы тысячи заболевших гриппом и ОРВИ

В пресс-службе мэрии сообщили, что в Харькове за неделю,  с 4 по 10 декабря гриппом и ОРВИ заболел 1371 человек.

К роме того, подтвердили 11 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Двоих пациентов – госпитализировали, уточнили в Департаменте здравоохранения.

«Напомним, обратиться за направлением на бесплатное тестирование на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения дозы вакцины, независимо от наличия декларации с врачом, нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, прийти с паспортом и вакцинироваться», – добавили в пресс-службе горсовета.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
