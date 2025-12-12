За тиждень у Харкові – майже півтори тисячі хворих на грип та ГРВІ
Фото: Харківська міськрада
У пресслужбі мерії повідомили, що в Харкові за тиждень, з 4 по 10 грудня, на грип та ГРВІ захворіла 1371 особа.
Крім того, підтвердили 11 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Двох пацієнтів – госпіталізували, уточнили у Департаменті охорони здоров’я.
“Нагадаємо, звернутися за направленням на безкоштовне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря. Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, прийти з паспортом і вакцинуватися”, – додали у пресслужбі міськради.
